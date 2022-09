- Za samą napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. A 31-latek usłyszał dodatkowo zarzuty posiadania narkotyków oraz kradzieży.

Rzepin: Zatrzymanie 31-latka. Usłyszał zarzuty napaści na policjantów

Do zatrzymania mężczyzny doszło 19 września na terenie gminy Rzepin. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, z którego nagle wybiegł pasażer i zaczął uciekać. Mundurowi zdążyli zauważyć, że jest to znany im 31-latek, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze od razu ruszyli za nim. Wówczas uciekinier zaczął rozpylać w ich kierunku gaz łzawiący. Mimo to nie miał szans, by zbiec i został szybko zatrzymany.

Mężczyzna uciekał przed policjantami, ponieważ unikał kary i posiadał narkotyki

Okazało się, że ucieczka mężczyzny miała kilka motywów. Jednym z nich było uniknięcie kary pozbawienia wolności, a kolejnym amfetamina, którą miał przy sobie.

- Rozliczając 31-latka policjanci ustalili, że może on odpowiadać także za co najmniej dwie kradzieże, do których doszło w ostatnim czasie w gminie Rzepin. Stąd i te zarzuty w aktach sprawy - dodała policjantka.