Rekordzista ze Słubic. Uzbierał 241 punktów karnych, w aucie niemowlę

Zdarzenie miało miejsce w czwartek w ubiegłym tygodniu w Słubicach w województwie lubuskim. To wtedy lubuscy policjanci podczas patrolu miasta zauważyli za kierownicą BMW znanego już im wcześniej mężczyznę z zakazem prowadzenia pojazdów.

Słubice: Policyjny pościg na ulicach miasta

Mężczyzna jednak nie zamierzał dopuścił do spotkania z policjantami. Pędził po ulicach miasta, łamiąc różnorakie przepisy ruchu drogowego , w tym przekraczając linie ciągłe i tym samym zmuszając jadących z naprzeciwka kierowców do gwałtownego hamowania w celu uniknięcia zderzenia.

Jak zauważyli policjanci, podczas szaleńczego rajdu z jego pojazdu co chwilę odrywały się kolejne kawałki plastikowych części, dodatkowo z prawego koła spadła opona.

Policja złapała uciekiniera. Popełnił 30 wykroczeń drogowych

Ostatecznie jednak na ulicy Obozowej wskutek popełnionego błędu mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, co skończyło się jego unieruchomieniem. Policjantom pozwoliło to natomiast na jego zatrzymanie. Całe zdarzenie policjanci skomentowali, mówiąc, że "były to najdłuższe minuty, jakie w ostatnim czasie przeżywali w służbie. Prowadzenie pościgu, zwracanie uwagi na pozostałych uczestników ruchu na drodze, kontakt z dyżurnym i troska o życie uciekiniera - było gorąco".