Policja zachęca: W podobnych sytuacjach reagujmy

Policjanci zwracają uwagę na godną pochwały postawę świadka sytuacji - nie dopuścił do tego, by kobieta ponownie wsiadła do samochodu. Jak podkreślają służby, w takich sytuacjach zawsze należy reagować. Najważniejsze, by nie pozostać obojętnym wobec ogromnej nieodpowiedzialności takich kierowców i zrobić wszystko, by nie doszło do tragedii.

