Pożar DPS-u w Szczawnie. Są poszkodowani

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

W Szczawnie w województwie lubuskim doszło w sobotę do pożaru domu pomocy społecznej. Kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych. Są osoby poszkodowane. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.

Strażacy prowadzą akcję ratunkową przy budynku mieszkalnym, wykorzystując podnośnik hydrauliczny, obok zaparkowane są wozy strażackie oraz ambulans.
Pożar DPS w LubuskiemKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskimmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W domu pomocy społecznej w Szczawnie wybuchł pożar, zgłoszenie wpłynęło przed godziną 11.
  • Ewakuowano 97 osób, dziesięć zostało poszkodowanych, w tym dziewięć przewieziono do szpitala, a jedna jest reanimowana.
  • Akcja gaśnicza nadal trwa, na miejscu działa co najmniej 15 zastępów straży pożarnej.
Służby otrzymały informację o pożarze w Szczawnie (pow. krośnieński, woj. lubuskie) przed godziną 11. Jak przekazał polsatnews.pl kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim ogień wybuchł w jednym z pomieszczeń w tamtejszym Domu Pomocy Społecznej.

Rzecznik strażaków potwierdził Interii, że w związku z pożarem z budynku ewakuowano 97 osób. Poszkodowanych zostało dziesięć osób, z czego dziewięć trafiło do szpitala z oparzeniami i z powodu podtrucia dymem. Jedna osoba jest reanimowana.

Pożar DPS-u w Lubuskiem. Są poszkodowani

Na miejscu nadal trwa akcja służb gaśniczych. Kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski przekazał, że pożar nadal nie został zlokalizowany. Lokalne media informują, że z ogniem walczy już co najmniej 15 zastępów straży pożarnej.

"Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu działań, aby nie utrudniać pracy ratownikom" - zaapelowały służby.

Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie służy jako miejsce stałego pobytu dla mężczyzn cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne.

