W skrócie W domu pomocy społecznej w Szczawnie wybuchł pożar, zgłoszenie wpłynęło przed godziną 11.

Ewakuowano 97 osób, dziesięć zostało poszkodowanych, w tym dziewięć przewieziono do szpitala, a jedna jest reanimowana.

Akcja gaśnicza nadal trwa, na miejscu działa co najmniej 15 zastępów straży pożarnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Służby otrzymały informację o pożarze w Szczawnie (pow. krośnieński, woj. lubuskie) przed godziną 11 w sobotę. Jak przekazał polsatnews.pl kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim ogień wybuchł w jednym z pomieszczeń w tamtejszym Domu Pomocy Społecznej.

Rzecznik strażaków potwierdził Interii, że w związku z pożarem z budynku ewakuowano 97 osób. Poszkodowanych zostało dziesięć osób, z czego dziewięć trafiło do szpitala z oparzeniami i z powodu podtrucia dymem. Jedna osoba była reanimowana.

Życia poszkodowanego mężczyzny nie udało się jednak uratować - przekazał polsatnews.pl.

Pożar DPS-u w Lubuskiem. Są poszkodowani

Na miejscu trwa akcja służb gaśniczych. Kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski przekazał, że pożar nadal nie został zlokalizowany. Lokalne media informują, że z ogniem walczy już co najmniej 15 zastępów straży pożarnej.

"Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu działań, aby nie utrudniać pracy ratownikom" - zaapelowały służby.

Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie służy jako miejsce stałego pobytu dla mężczyzn cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne.

"Polityczny WF": Pułapka na Nawrockiego. Jakie sygnały płyną do prezydenta? INTERIA.PL