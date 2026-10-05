W skrócie Ponad 100 strażaków i przeszło 20 zastępów gasiło pożar hali przemysłowej w Słubicach, gdzie zawalił się dach o powierzchni ponad 4 tys. metrów kwadratowych.

Ogień udało się opanować w nocy, trwa dogaszanie i usuwanie zarzewi ognia, a pogorzelisko nadal wypełnia gryzący dym.

W hali znajdował się sprzęt AGD z bateriami, co utrudniało gaszenie, ale nikt nie ucierpiał i nie było konieczności ewakuacji.

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Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem w strefie przemysłowej w Słubicach przy osiedlu Przemysłowym. Jak przekazała będąca na miejscu reporterka Polsat News Dorota Wleklik, po godz. 21 uruchomiły się czujki, a monitoring hali wykazał zadymienie.

Na miejsce skierowano służby. Okazało się, że pożar był już bardzo rozwinięty i konieczne było skierowanie kolejnych sił i środków.

W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 100 strażaków i przeszło 20 zastępów. Do Słubic przyjechały posiłki m.in. z Gorzowa Wielkopolskiego, Krosna Odrzańskiego i Kostrzyna nad Odrą. W działaniach uczestniczyli również strażacy ochotnicy.

Potężna akcja służb w Słubicach. Hala stanęła w ogniu

Przed godz. 2 w nocy strażakom udało się zlokalizować i opanować pożar. Ogień już się nie rozprzestrzenia, jednak dogaszanie hali nadal trwa.

Dogaszanie pożaru hali w Słubicach Polsat News

Straty są poważne. Dach hali, której powierzchnia przekracza 4 tys. metrów kwadratowych, zawalił się do jej wnętrza. Strażacy lokalizują kolejne zarzewia ognia.

- Ten pożar jest dogaszany. To jest dobra informacja, już się nie rozprzestrzenia, został opanowany. Cały czas zastępy straży pożarnej, zawodowi strażacy i ochotnicy walczą z tym pożarem ogromnej hali - relacjonowała Wleklik.

Z wnętrza budynku nadal wydobywają się kłęby gryzącego dymu, który - jak przekazała reporterka - jest wyczuwalny już kilka kilometrów przed miejscem pożaru.

Słubice. W płonącej hali znajdował się sprzęt AGD

W hali znajdował się m.in. sprzęt AGD wyposażony w baterie. Według informacji przekazanych przez reporterkę Polsat News to właśnie one mogły sprawić, że pożar był tak trudny do ugaszenia.

W zdarzeniu nikt nie został ranny ani poszkodowany. Nie było również konieczności przeprowadzania ewakuacji.

Najbliższe domy znajdują się kilka kilometrów od miejsca pożaru. W pobliżu hali działa wiele firm, jednak ze względu na to, że do zdarzenia doszło w niedzielę, wiele z nich było zamkniętych.



