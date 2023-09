Do pościgu za młodym kierowcą nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego doszło we wtorek, jednak dopiero teraz Straż Graniczna poinformowała o jego szczegółach.

Z komunikatu służb wynika, że kierowca citroena na polskich numerach rejestracyjnych nie zatrzymał się do kontroli w rejonie trasy S3 . Próbował przejechać przez granicę z Niemcami. W sieci opublikowano nagranie z pościgu .

Pościg za 17-letnim Polakiem. Przewoził prawie 40 osób

"Natychmiast podjęto pościg za uciekającym pojazdem. Kierowca lekceważył przepisy ruchu drogowego i nie zważał na stwarzanie zagrożenia innym użytkownikom drogi" - dodano w komunikacie, wskazując, że próbował spychać z drogi pojazdy służb . Ostatecznie jednak udało się go bezpiecznie zatrzymać.

Młody kurier, bez uprawnień. Szereg zarzutów

Nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Co więcej, badania przeprowadzone na miejscu zdarzenia wykazały, że prowadził on w stanie nietrzeźwości (około 0,6 promila).