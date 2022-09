Policjantów o włamaniu powiadomił proboszcz z parafii w Zaborze (woj. lubuskie), który zauważył uchylone drzwi i wybitą szybę w jednym z okien plebanii. Kapłan nie wchodził do środka. Od razu powiadomił policjantów. Patrol, który dojechał na miejsce sprawdził budynek.

Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Zielonej Górze znaleźli na plebanii śpiącego na kanapie 42-latka, który prawdopodobnie spędził tam co najmniej jeden dzień podczas nieobecności proboszcza. W pomieszczeniach panował nieład, widoczne były także ślady spożywania alkoholu i posiłków.

Szykował sobie rzeczy do wyniesienia

- Mężczyzna dostał się do wnętrza przez wybitą szybę i zdążył już ukraść m.in. monety kolekcjonerskie, z których część znaleziono w woreczku leżącym na trawniku przed plebanią. Ponadto dzielnicowi odnaleźli przedmioty, które sprawca przygotował sobie do zabrania - powiedziała podinspektor Stanisławska.

Ukradł pieniądze z plebanii. W czasie uroczystości komunijnych

Rzeczniczka zielonogórskiej policji dodała, że 42-latek został przewieziony na przesłuchanie do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu teraz do 10 lat więzienia.