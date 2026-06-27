W skrócie W Polsce odnotowano rekordową temperaturę czerwca wynoszącą 38,9 st. C w Słubicach.

Na większości obszaru kraju obowiązują najwyższe alerty dotyczące upałów, a prognozy IMGW wskazują możliwość osiągnięcia 42 st. C w najbliższych dniach.

Najwyższe dzienne temperatury prognozowane są do czwartku, przy czym szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci i osoby starsze.

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Fala upałów w Polsce idzie na rekord. Jak podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), 38,9 st. C w Słubicach jest najwyższą temperaturą kiedykolwiek odnotowaną w czerwcu w naszym kraju.

"Warto jednak podkreślić, że nie jest to rekord wszech czasów. Absolutnie najwyższa temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2 st. C i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie)" - wskazano w komunikacie. Wiele wskazuje na to, że i ten rekord zostanie pobity - i to już w niedzielę.

Pogoda. Rekordowy upał. Ostrzeżenia dla całego kraju

Według IMGW w kolejnych dniach utrzyma się bardzo gorąca masa powietrza. Instytut prognozuje, że w niedzielę na zachodzie kraju słupki w termometrach mogą skoczyć do 42 st. C.

Z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego (gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia) cała Polska została objęta najwyższymi alertami o zagrożeniu związanym z upałami. Aktualne ostrzeżenia pozostaną w mocy do poniedziałkowego wieczora.

W piątek rozesłany został alert RCB. "Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - ostrzegły służby.

Upały w Polsce. Prognoza pogody na najbliższe dni

Temperatura w Polsce ma spaść poniżej 30 st. C dopiero w czwartek. Oznacza to, że co najmniej cztery najbliższe dni będą stwarzały warunki zagrażające życiu i zdrowiu.

Szczególnie narażone na dolegliwości na skutek upałów są osoby starsze i dzieci, które mogą zapominać lub nie być w stanie utrzymywać stałego, wysokiego nawodniania organizmu.

"Dzieci oraz osoby starsze powinny unikać wychodzenia z domu w najgorętszej części dnia. Jeśli wyjście jest konieczne, należy pamiętać o nakryciu głowy oraz odpowiednim nawodnieniu" - wyjaśniono w komunikacie w serwisie rządowym.

Jak wskazują eksperci, najwyższe temperatury w ciągu dnia występując najczęściej pomiędzy godz. 15.00 a 18.00. Z kolei największe promieniowanie UV notowane jest w południe.





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