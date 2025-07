"1 lipca wieczorem śmigłowiec LPR przetransportował chłopca i dziewczynkę, którzy przewrócili się, jadąc tym pojazdem . Chłopiec doznał poważnego urazu głowy i w śpiączce farmakologicznej przebywał na naszym OIOM-ie dziecięcym. Dziewczynka z licznymi złamaniami kości twarzoczaszki została przetransportowana na operację do oddziału chirurgii twarzowo-szczękowej" - czytamy we wpisie placówki.

W ostatnich dniach do szpitala trafił też nastolatek ze złamaniem kości czaszki oraz krwiakiem.

Hulajnogi elektryczne zyskały w ostatnich latach znaczącą popularność. To często prezent wybierany dla dzieci na różne okazje. Sprzęt z wypożyczalni ma ograniczenie prędkości, ale zdarza się, że ten kupowany prywatnie, nie jest "zablokowany". Zazwyczaj podróżujący hulajnogami nie mają kasków.

- Jeśli dziecko pędzi 30-40 km/h, to kości łamią się jak zapałki - mówi dr Korczak.

Lekarze apelują do rodziców dzieci oraz osób dorosłych, które korzystają z hulajnóg, by robiły to rozsądnie, z odpowiednią prędkością oraz w kasku. Przypominają, że "z pozoru niegroźna hulajnoga" jest tak naprawdę "niebezpiecznym pojazdem". Medycy sugerują również zmiany w przepisach.