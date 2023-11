Nietypowy widok ujrzeli w poniedziałek mieszkańcy Drezdenka. Operator koparki pojechał na skróty, przez co budowlana maszyna uszkodziła fontannę. "Nie - nie pozazdrościliśmy Łodzi..." - skomentowała burmistrz miasta Karolina Piotrowska, nawiązując do fotografii samochodu z Łodzi, które stały się hitem internetu. Włodarz Drezdenka w rozmowie z Interią przyznała, iż doszło do "tragicznego wypadku" i nie rozumie, dlaczego kierowca nie pojechał tak, jak powinien.