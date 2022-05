Mandat za jazdę rowerem drogą ekspresową. Chciał "skrócić sobie drogę"

Oprac.: Norbert Amlicki WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci z Międzyrzecza (woj. lubuskie) zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał rowerem po drodze ekspresowej S3. - Rowerzysta ryzykował własnym życiem, bowiem jakikolwiek kontakt z jadącymi pojazdami mógł doprowadzić do tragedii - informuje sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Mężczyzna tłumaczył, że "jedzie do domu i zależy mu na czasie".

Zdjęcie Rowerzysta jechał drogą ekspresową / Lubuska policja / materiały prasowe