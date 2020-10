Lubuskie: Wybuch gazu w budynku mieszkalnym

W wyniku wybuchu gazu i pożaru w niedzielę zawaliła się duża część jednego z domów w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby - matka i córka. Udało im się uciec z budynku. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Bartłomiej Mądry.

Zdjęcie Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne /PIOTR JEDZURA/REPORTER /Reporter

- Kobiety w porę zdołały uciec z budynku. Jedna z nich trafiła do szpitala z poparzonymi rękoma. Druga uciekając przewróciła się i uderzyła w głowę, odmówiła jednak zaoferowanej pomocy medycznej - powiedział PAP Mądry.

Zgłoszenie o pożarze i wybuchu w jednym z wolnostojących domów na osiedlu Warniki w Kostrzynie nad Odrą strażacy otrzymali krótko przed godziną 14. Na miejscu okazało się, że duża cześć budynku uległa zawalaniu, a pozostała stała w ogniu. Pożar został szybko opanowany. W akcji brało udział osiem zastępów straży pożąrnej.

- Nie mieliśmy informacji, by poza dwoma kobietami w chwili wybuchu w domu znajdowały się inne osoby. Wstępne sprawdzenie gruzowiska to potwierdziło, nikogo w nim nie znaleziono. Na miejscu był m.in. przedstawiciel władz miasta. Uszkodzony budynek nie nadaje się do zamieszkania - dodał rzecznik.

Policja wyjaśni okoliczności

Wyjaśnianiem okoliczności i przyczyny zdarzenia zajmuje się policja. Na razie nie wiadomo, czy pożar domu był konsekwencją wybuchu gazu, czy też było odwrotnie - czyli najpierw doszło do pożaru, a potem wybuchł gaz.

To kolejna niebezpieczna sytuacja z wybuchem w tle, do której doszło w tym miesiącu w Lubuskiem. 10 października po wybuchu gazu w jednym z domów we wsi Czarnowo w gminie Krosno Odrzańskie jedna osoba została ranna. Siła eksplozji również spowodowała zawalenie się części budynku. Poszkodowanego mężczyznę strażacy wydobyli z gruzowiska. Trafił do szpitala.