Do tragedii doszło przed godz. 15 na drodze krajowej nr 27 w miejscowości Bieniów między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami. Jak przekazał podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy wojewódzkiej policji kia sportage jadąca w kierunku Żar zderzyła się czołowo z ciężarówką marki volvo.

Samochodem osobowym podróżowały trzy osoby - dwóch dorosłych i dziecko. Cała trójka zginęła na miejscu.

Lubuskie. Tragiczny wypadek pod Żarami. Zginęły trzy osoby

Jak donosi portal zary.naszemiasto.pl do tragicznego w skutkach wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Na miejscu pracowały zarówno medycy, strażacy, jak i policjanci, którzy ustalali dokładny przebieg zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że z to kia zjechała z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na przeciwległy pas ruchu.

Zdjęcie Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja, która ustalała przebieg zdarzenia / KP PSP Żary / materiał zewnętrzny

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w lokalnym ruchu drogowym. Omijające miejsce tragedii pojazdy były kierowane na wąskie, polne, nieodśnieżone drogi, przez co musiały poruszać się bardzo powoli, a to skutkowało sporymi zatorami, ponieważ dodatkowo samochody zakopywały się w zaspach śnieżnych.

Jak podają lokalne media to nie jedyny śmiertelny wypadek do jakiego doszło we wtorek w województwie lubuskim. Po godzinie trzeciej w nocy w Zielonej Górze osobowe bmw uderzyło z dużym impetem w drzewo. Siła była tak duża, że rozerwała samochód na dwie części. W wypadku zginęło dwoje młodych ludzi.