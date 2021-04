Lubuskie: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 31. Są utrudnienia

Droga krajowa nr 31 w pobliżu Ługów Górzyckich w pow. słubickim (woj. lubuskie) jest zablokowana. Na trasie zderzyły się trzy pojazdy, po czym dwa z nich się zapaliły. W wypadku zginął jeden z kierowców - poinformowała Magdalena Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / INTERIA.PL

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w poniedziałek ok. godz. 7.15. Zdarzenie miało miejsce na 115. km dk 31 w pobliżu Ługów Górzyckich. To prosty odcinek tej trasy krajowej między Górzycą a Kostrzynem nad Odrą.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że auta biorące udział w wypadku jechały w jednym kierunku. Najpierw na drodze zatrzymał się kierowca volkswagena golfa. Jadący za nim kierowca ciężarówki z dłużycą wyładowaną drewnem zdołał przed nim wyhamować i stanąć. Wówczas w ten pojazd uderzył osobowy mercedes, a w jego tył jeszcze samochód dostawczy.

Zapaliła się m.in. ciężarówka z drewnem

- W wyniku zderzenia zapalił się mercedes i pojazd ciężarowy z drewnem. Na miejscu zginął kierujący mercedesem. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń. Na miejscu trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyny tej tragedii - powiedziała Jankowska.

W związku z wypadkiem dk 31 będzie zablokowana przez kilka godzin. Objazdy zostały zorganizowane przez Kostrzyn nad Odrą i Górzycę.