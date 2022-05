39-latek z Sulechowa został aresztowany na trzy miesiące - poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy. - Za przestępstwa 39-latkowi grozi od sześć miesięcy do nawet ośmiu lat więzienia - dodał Maludy.

Zajechał jej drogę, potem przeładował broń i wymierzył

Do zatrzymania mężczyzny doszło 13 maja br., po zgłoszeniu od pokrzywdzonej w tej sprawie kobiety. Z jej relacji wynikało, że gdy jechała przez miasto, w pewnym momencie wyprzedził ją srebrny samochód, którego kierowca nagle zahamował i stanął w poprzek drogi, uniemożliwiając jej przejazd.

Z auta wysiadł jej były partner i wymierzył w jej kierunku przedmiot przypominający broń palną, wykonując gest przeładowywania. Pokrzywdzona była przestraszona, odruchowo schowała głowę, nerwowo włączyła bieg i uciekła. Była w szoku i ogromnym stresie. Natychmiast powiadomiła o incydencie policję.

W aucie - broń, nóż, maczeta, paralizator, narkotyki i... ładunek wybuchowy

Kryminalni przystąpili do działania. Szybko ustalili, jakim autem poruszał się podejrzany i po dwóch godzinach zatrzymali 39-latka. W samochodzie miał on broń krótką, magazynki do pistoletu załadowane pociskami, nóż sprężynowy, maczetę, paralizator, narkotyki oraz dwa baniaki z benzyną.

Ponadto, za fotelem pasażera kryminalni znaleźli pojemnik, w którym wg zatrzymanego miał znajdować się ładunek wybuchowy wypełniony prochem. Policjanci natychmiast zarządzili ewakuację okolicznych budynków mieszkalnych, zabezpieczyli miejsce, wezwali karetkę, straż pożarną oraz funkcjonariuszy z Sekcji Minersko-Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy przywieźli specjalnego robota pirotechnicznego.

Zdjęcie Policjanci za pomocą robota pirotechnicznego wydostali ładunek z pojazdu / Policja

Policyjni pirotechnicy za pomocą robota wydostali ładunek z pojazdu i zdetonowali w bezpiecznych warunkach, co potwierdziło, że w pojemniku rzeczywiście znajdował się ładunek wybuchowy, który stwarzał zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób.

Zdjęcie Ładunek zdetonowali saperzy / Lubuska policja / materiały prasowe

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli części do budowy pistoletów, amunicję ostrą oraz inne przedmioty mogące służyć do konstrukcji ładunków wybuchowych. Były tam też kolejne narkotyki.

- Śledczy ustalili, że 39-latek od pewnego czasu interesuje się bronią i sam konstruuje amunicję. Ponadto okazało się, że mężczyzna eksperymentował również w zakresie stworzenia bomby z petard i pocisków - dodał rzecznik.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

