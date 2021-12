Do aktu wandalizmu doszło w poniedziałek około południa. Informację o ścięciu dwóch przydrożnych krzyży i jednego na cmentarzu przekazał proboszczowi mieszkaniec wsi, a duchowny powiadomił o tym policję.

Ta szybko ustaliła sprawcę, który może być odpowiedzialny za to zdarzenie. Jego zatrzymanie zajęło jednak policjantom trochę czasu, gdyż mężczyzna zamknął się w mieszkaniu i nie chciał do niego wpuścić funkcjonariuszy.



To kolejna podobna sprawa w Lubuskiem. W październiku br. zarzuty obrazy uczuć religijnych i zniszczenia mienia na skutek czynu o charakterze chuligańskim usłyszał 31-latek podejrzany o ścięcie przydrożnego krzyża w Zielonej Górze.



Okazało się, że sprawca zamieścił także na swoim profilu na portalu społecznościowym film, na którym widać jak ścina krzyż. Na tymże profilu nakłaniał też innych do włączenia się do akcji polegającej na ścinaniu przydrożnych krzyży.

