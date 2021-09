Lubuskie: Policjanci uratowali szczeniaki wyrzucone na śmieci

Policjanci otrzymali w piątek zgłoszenie o wydobywających się piskach z kontenera na śmieci na terenie Szprotawej w woj. lubuskim. Funkcjonariusze z miejscowego komisariatu, młodszy aspirant Andrzej Szykuła i aspirat Jacek Kowczyk, sprawdzili wszystkie worki w koszu.

W jednej z toreb znaleźli szczeniaki, które były szczelnie owinięte folią. Część zwierząt nie wykazywała oznak życia. Policjanci wykonali im masaż serca, co po kilku minutach doprowadziło do przywrócenia funkcji życiowych. Udało się uratować trzy z sześciu szczeniąt.

Zdjęcie Uratowane szczeniaki (Źródło: Lubuska Policja) / Policja

Psy do adopcji

Jak ustalono, były to czterodniowe szczenięta. Zostały przekazane do Polskiej Organizacji Pomocy Zwierzętom, gdzie za osiem tygodni będą mogły zostać adoptowane. W sprawie adopcji można kontaktować się z Polską Organizacją Pomocy Zwierzętom w Nowej Soli - numer telefonu to 513 186 580.

Reklama

W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia i ukarania sprawcy tego przestępstwa. Wszystkie osoby, który posiadają informacje mogące pomóc w ujęciu sprawcy, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 793 75 11 lub pod numerem alarmowym 112.