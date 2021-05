Trwa druga doba poszukiwań 13- i 15-latka ze wsi Ledno (Lubuskie), którzy w poniedziałek wyszli z domu i zaginęli. - Pod uwagę są brane różne hipotezy m.in., że mogli zgubić się w lesie, uciec z domu lub mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku - mogli wpaść do wody - powiedziała w rozmowie z Interią podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Do poszukiwań, w które zaangażowanych jest ok. 200 osób, wykorzystywane są m.in. śmigłowiec, łodzie motorowe, sonary, kamery noktowizyjne i quady.

Zdjęcie Trwa druga doba poszukiwań 13- i 15-latka ze wsi Ledno (Lubuskie) / Policja

Ostatni raz chłopcy byli widziani razem w poniedziałek, około godz. 15 w miejscowości Ledno, w okolicy domu numer 8. Od tego czasu nie wiadomo, gdzie mogą się znajdować, nie nawiązali też kontaktu z rodzinami. Ich poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałkowy wieczór, kiedy ich rodziny zgłosiły zaginięcie. Jak dowiedziała się Interia, chłopcy nie mieli przy sobie telefonów komórkowych.

- Obszar poszukiwań obejmuje teren wokół miejscowości Ledno położonej niedaleko Odry oraz samą rzekę. Dotychczas przeszukano około tysiąca hektarów - powiedziała Stanisławska.

W rozmowie z Interią dodała, że psy tropiące podjęły trop chłopców w okolicach wału nad Odrą. - Pod uwagę są brane różne hipotezy m.in., że mogli zgubić się w lesie, uciec z domu lub mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku - mogli wpaść do wody - powiedziała policjantka.

Podinsp. Stanisławska podkreśliła, że teren, na którym prowadzone są poszukiwania jest trudny, to podmokłe tereny. Dziś do akcji szukania nastolatków dołączyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zdjęcie W poszukiwania zaangażowanych jest ok. 200 osób / Policja

Policjanci i strażacy wykorzystują łodzie motorowe, sonary, kamery noktowizyjne i quady. Akweny są sprawdzane przez płetwonurków, a tereny leśne i pola przeczesują policjanci prewencji wspierani przez przewodników z psami. Z powietrza nastolatków szuka załoga policyjnego śmigłowca i drony.

Policja podała dane personalne oraz rysopisy nastolatków. Wraz z fotografiami zostały one zamieszczone na stronach internetowych lubuskiej i zielonogórskiej policji.

Policjanci proszą osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych chłopcach, o kontakt z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112 lub numerami: 47 795 64 11 i 47 795 24 11.

