Kożuchowo: Rzucił się z nożem na policjantów. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

- Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty za groźby karalne oraz za czynną napaść na funkcjonariuszy. Przyznał się do winy - dodał rzecznik.

Do zajścia doszło w sobotę (25 września br.). Policjanci z komisariatu w Kożuchowie podczas interwencji domowej zostali zaatakowani nożem przez pijanego mężczyznę.

Mieszkaniec Kożuchowa był agresywny i pobudzony. Trzymając w ręku nóż, groził funkcjonariuszom śmiercią. Mundurowi kilkukrotnie wzywali go do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna wykrzykiwał do policjantów, że zrobi im krzywdę, jak tylko do niego się zbliżą.

- 36-latek nadal nie reagował i ruszył w kierunku funkcjonariuszy, co w obronie życia i zdrowia zmusiło jednego z policjantów do dobycia broni palnej. Po chwili stróże prawa obezwładnili mężczyznę. Awanturnik miał 1,5 promila alkoholu w organizmie - dodał Maludy.