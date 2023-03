Patrol policji zwrócił uwagę na kierującego skuterem mężczyznę, bo ten jechał bez kasku i pił coś z trzymanej w rękach butelki. Na widok policji 48-latek wyrzucił jakiś przedmiot i nadal jechał drogą w kierunku radiowozu. Ogólne zachowanie i niepewny sposób kierowania motorowerem skłonił policjantów do zatrzymania mężczyzny.

Pies był zmęczony, a on chciał się napić

Policjanci ze Świebodzina poczuli silną woń alkoholu zaraz po podejściu do kierującego. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Oprócz niepewnego stylu jazdy, czy wyrzucenie jakiegoś przedmiotu na widok patrolu, kierujący zaskoczył mundurowych jeszcze tym, że między nogami przewoził psa. Wyjaśnienia złożone przez mężczyznę jeszcze bardziej zdumiały funkcjonariuszy. Oświadczył on, że zabrał psa na skuter, bo zwierzę zmęczyło się podczas spaceru.

Wydawać by się mogło, że nic bardziej kuriozalnego wymyślić już się nie da, a jednak motorowerzysta wprawił w osłupienie stróżów prawa, kiedy wyjaśniał brak kasku. - Nie założyłem go, bo miałem ochotę się napić, a on by mi przeszkadzał - stwierdził.

Kolejny wybryk zatrzymanego

Prowadzenie motoroweru w stanie nietrzeźwości to kolejny wybryk zatrzymanego 48-latka. Mężczyzna ma już wcześniej był zatrzymywany za podobne przewinienia. W efekcie grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Kierowca motoroweru może stracić także uprawnienia do prowadzenia pojazdów - na minimum 3 lata. Dodatkowo może zostać zmuszony do uiszczenia obowiązkowej wpłaty na Fundusz Pomocy Osobom Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jako że zabroniony czyn popełnił po raz kolejny, będzie to kwota nie pięciu, ale dziesięciu tysięcy złotych.

