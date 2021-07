Do wypadku doszło w środę, o godzinie 6 rano na ul. Myśliborskiej, w rejonie osiedla Europejskiego.

Mundurowi wstępnie ustalili, że 37-letni mężczyzna jechał drogą dla rowerów i w pewnym momencie zjechał na przeciwny pas, co miało być rezultatem zmęczenia. 37-latek uderzył w jadącego z naprzeciwka 66-letniego rowerzystę, który trafił z obrażeniami do szpitala.

- Okazało się, że są one bardzo poważne, bo mężczyzna ma uraz kręgosłupa. Policjanci w ramach prowadzonego postępowania będą wyjaśniać szczegóły tego wypadku - powiedział Jaroszewicz.



Reklama

Warto pamiętać o kasku

Na kanwie tej sytuacji policjanci przypominają, że użytkownicy rowerów podczas uderzenia są narażeni na ciężkie obrażenia i nie muszą one być rezultatem wyłącznie zderzenia z samochodem.



- Dlatego wsiadając na rower trzeba być wypoczętym i trzeźwym. Nie bez znaczenia jest też znajomość przepisów - zaznaczył Jaroszewicz.



Dodał, że podstawą bezpiecznej jazdy jest również zakładanie kasków i innych elementów ochronnych oraz zadbanie o to, by być widocznym na drodze czy trasie rowerowej.