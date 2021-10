Gorzów Wielkopolski: Świadek opowiada o zatrzymaniu kierowcy chevroleta

WIADOMOŚCI LOKALNE

Polsat News dotarł do kobiety, która pomogła zatrzymać kierowcę chevroleta, sprawcę głośnego wypadku w Gorzowie Wielkopolskim. To ona rozpoznała mężczyznę i powiadomiła służby. - Był spokojny, zachowywał się zwyczajnie. Po tym, jak przyjechała policja, nie stawiał oporu i zaskoczony wyszedł z pokoju - powiedziała. 38-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 12 lat więzienia.

Zdjęcie Zatrzymany ws. śmiertelnego potrącenia 4-latka w Gorzowie Wielkopolskim / Policja Lubuska / materiały prasowe