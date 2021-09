Gorzów Wielkopolski: Seryjny złodziej mieszkał w samochodzie. Kradł pieniądze i bilety

Jednym z miejsc do których włamał się 27-latek był kiosk. Jak przyznaje okradziona właścicielka mężczyzna zrobił to nocą. W kasie nie było gotówki, wiec złodziej zabrał ze sobą bilety.

- Tylko tyle, ze naraził nas na nerwy i naprawienie tej rolety. Policja musiała przyjeżdżać, spisywać - mówiła dla "Wydarzeń" Lidia Franciszkowska współwłaścicelka okradzionego kiosku.

Na miejscu przestępstwa śledczym udało się zebrać sporo śladów. Nie tylko odciski palców.



- Jak sięgał ręką po kasę, to mamy tą pleksę, No i tak było pięknie odbicie - nie? - przyznała współwłaścicielka. Wizerunek sprawcy został wyraźnie zarejestrowany dlatego włamanie szybko skojarzono z innymi, na których rabusia nagrał monitoring. W foodtrucku z kurczakami też ukradł kasetkę z fiskalnej kasy. Takich włamań w ostatnich dniach w Gorzowie, Deszcznie, Witnicy i Kłodawie było przynajmniej dziesięć. Ofiary włamań zaczęły upubliczniać nagrania z monitoringu i szybko ustalono kto jest ich negatywnym bohaterem.

Mieszkał w samochodzie

- Kolejnym krokiem było ustalenie jego tożsamości, to również nam się udało. Natomiast mieliśmy informację, że mężczyzna mimo tego, że kiedyś przebywał w Gorzowie to w tej chwili może się przemieszczać - poinformował podkom. Grzegorz Jaroszewicz oficer prasowy policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci ustalili, że 27-latek ma samochód, którym jeździ i w którym śpi. Mężczyzna został zatrzymany na parkingu przy stacji benzynowej, na obrzeżach miasta.



Zanim zorientował się, że jest zatrzymywany, miał na rękach kajdanki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Sprawy to jednak nie kończy.



Odpowie za kradzież i narkotyki

- Pomimo tego, że mężczyzna ma już postawionych 9 zarzutów za kradzieże z włamaniem miał przy sobie kilka działek amfetaminy i za to też usłyszał zarzut - to sprawa jeszcze nie została przez nas zamknięta. Na tym etapie jeszcze nie chcemy zdradzać jej szczegółów - dodał policjant.



Złodziejowi grozi do dziesięciu lat wiezienia. Straty jakie spowodował obudzony przez policję złodziej wyceniono jak dotąd na około pięćdziesiąt tysięcy złotych.