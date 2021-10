- Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia zagrożony karą do pięciu lat więzienia, do którego się przyznał. Nie był jednak w stanie wytłumaczyć swojego zachowania. Do sądu trafi także wniosek w związku ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem porządku publicznego w tramwaju - powiedział Jaroszewicz.

Na przekazanym policji zapisie wideo doskonale widać wizerunek sprawcy. Materiał trafił do kryminalnych z pierwszego komisariatu, którzy po kilku dniach zatrzymali 28-latka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chuligan wyładował agresję w tramwaju w Gorzowie Wlkp.

16 października br. gorzowscy policjanci przyjęli zawiadomienie od MZK o zniszczeniu drzwi w nowym tramwaju PESA. Na zapisie z monitoringu widać, jak jeden z pasażerów stojący z puszką zaczyna gestykulować, a następnie z impetem kopie w szybę, która rozpada się na drobne kawałki. Po tym drzwi się otwierają, a mężczyzna opuszcza pojazd. Wstępna wycena naprawy to nie mniej niż 5 tys. zł.



Reklama

Zdjęcie Mężczyzna zeznał, że nie wie dlaczego to zrobił / Policja Gorzów Wlk. /

Recydywista

Ponadto funkcjonariusze ustalili, że ten sam mężczyzna innego dnia wskoczył na maskę auta i zniszczył ją przy jednym z przejść dla pieszych.

28-latek jest także podejrzany o inny wybryk chuligański i zniszczenie mienia. Pod koniec września br. kobieta zgłosiła policji, że kiedy jechała swoim autem i zatrzymała się przed sygnalizacją świetlną u zbiegu na maskę jej auta wskoczył agresywny mężczyzna. Wyrwał wycieraczkę, zniszczył maskę i odszedł. Właścicielka straty wyceniła na prawie 5 tys. zł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "SuperTemat": Agresja wobec ratowników medycznych Superstacja