W Zielonej Górze doszło do wybuchu samochodu. Auto spłonęło doszczętnie. Służbom nie udało się uratować życia kierowcy. Jak podała prokuratura, przewoził on w pojeździe kanistry z paliwem. - Wstępnie zostało przyjęte, że doszło do wybuchu oparów - informuje rzeczniczka prokuratury.