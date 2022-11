Kierownictwo słubickiej komendy restrykcyjnie podchodzi do sprawy zwolnień lekarskich. Jak usłyszeliśmy od mundurowych, w trakcie jego trwania nie można pójść do kawiarni czy przyjść do jednostki, żeby załatwić niezbędne formalności. Jak twierdzą nasi rozmówcy, nie wszyscy są jednak traktowani jednakowo.

Jeszcze na początku listopada asp. J. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wystawił je psychiatra ze szpitala w Kowarach. W tym samym czasie funkcjonariusz miał polecieć z żoną i dziećmi na egipskie wczasy z miejscowości Marsa Alam. Zdjęcia z wyjazdu można znaleźć w mediach społecznościowych policjantki. Według naszych informatorów z KPP w Słubicach J. nie zgłosił przełożonemu, że wyjeżdża poza Unię Europejską, chociaż miał taki obowiązek.

- To jeden z najlepszych funkcjonariuszy, wielokrotnie nagradzany. Ale nie może być tak, że ma przyzwolenie na wszystko - mówi nam jeden ze słubickich policjantów.

Nadkomisarz odmawia, J. odsyła do rzecznika

Główny zainteresowany nie chce rozmawiać o sprawie: - Policjantów reprezentuje rzecznik, proszę skierować do niego pismo. Jeśli odmówił informacji, trudno - usłyszeliśmy od J.

Czy przełożeni asp. Bartłomieja J. wiedzieli o jego wyjeździe poza granice Unii Europejskiej? Czy policja podejmie działania dyscyplinujące?

Zwróciliśmy się do nadkom. Tomasza Chichłowskiego, komendanta powiatowego policji w Słubicach. Ten odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania Interii.

Związkowcy chcą wyjaśnień

O urlop asp. J. dopytują również policyjni związkowcy. - Mając na uwadze fakt, że w KPP w Słubicach wielokrotnie były prowadzone czynności kontrolne w zakresie wykorzystania zwolnień lekarskich, zwróciłam się z zapytaniem do komendanta celem uzyskania jego stanowiska w tej sprawie. Do dziś nie otrzymałam informacji - powiedziała Interii Sylwia Szary, szefowa NSZZ KPP Słubice.

- Chodzi o transparentność w czynnościach kontrolnych. Niektóre, podjęte przez kadrę kierowniczą KPP Słubice, kończyły się wydaniem protokołu stwierdzającego złe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego - podkreśla.

Jakub Szczepański