Dziewczynka wypadła z okna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Dawid Kryska

Półtoraroczna dziewczynka wypadła z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Na miejsce wypadku w Międzyrzeczu przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewczynka trafiła do szpitala. Jej stan nie jest znany. Pomocy medycznej potrzebowała również matka dziecka.

Dziewczynka wypadła z okna. Wypadek w Międzyrzeczu
Dziewczynka wypadła z okna. Wypadek w MiędzyrzeczuKrzysztof Żuczkowski Agencja FORUM

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek około południa w Międzyrzeczu (woj. lubuskie).

- Półtoraroczna dziewczynka wypadła z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze - poinformowała w rozmowie z Interią mł. asp. Alicja Kowalczyk z KPP w Międzyrzeczu.

    Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala.

    Dramatyczny wypadek w Międzyrzeczu. Dziecko wypadło z okna

    Służby nie podają informacji o stanie zdrowia dziecka. Wiadomo jedynie, że zaraz po wypadku dziewczynka była przytomna. 

    Policja ustaliła, że poszkodowana była pod opieką matki. - Kobieta była trzeźwa - przekazała policjantka.

    Będąca w ciąży kobieta, na skutek silnych emocji, źle się poczuła. Wezwano więc karetkę pogotowia. - Została jej udzielona pomoc na miejscu. Nie wymagała hospitalizacji - powiedziała mł. asp. Alicja Kowalczyk.

    Póki co nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

