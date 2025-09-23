Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek około południa w Międzyrzeczu (woj. lubuskie).

- Półtoraroczna dziewczynka wypadła z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze - poinformowała w rozmowie z Interią mł. asp. Alicja Kowalczyk z KPP w Międzyrzeczu.

Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala.

Dramatyczny wypadek w Międzyrzeczu. Dziecko wypadło z okna

Służby nie podają informacji o stanie zdrowia dziecka. Wiadomo jedynie, że zaraz po wypadku dziewczynka była przytomna.

Policja ustaliła, że poszkodowana była pod opieką matki. - Kobieta była trzeźwa - przekazała policjantka.

Będąca w ciąży kobieta, na skutek silnych emocji, źle się poczuła. Wezwano więc karetkę pogotowia. - Została jej udzielona pomoc na miejscu. Nie wymagała hospitalizacji - powiedziała mł. asp. Alicja Kowalczyk.

Póki co nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

