Dwie osoby nie żyją. Tragiczny wypadek pod Gorzowem Wielkopolskim

Dorota Hilger

Dwie osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy - przekazał w rozmowie z Interią asp. Karol Brzozowski z gorzowskiej straży pożarnej.

Samochód osobowy, który uczestniczył w wypadku we wsi Marwice w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego.
Marwice. Tragiczny wypadek na DW119, dwie osoby nie żyjąKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

  • Na drodze wojewódzkiej nr 119 w pobliżu wsi Marwice doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego.
  • W wyniku wypadku zginęły dwie osoby podróżujące samochodem osobowym, a trzy kolejne zostały ranne.
  • Odpowiednie służby prowadzą działania na miejscu i ustalają okoliczności zdarzenia.
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego, w niedzielę wieczorem. Zgłoszenie na temat wypadku trafiło do służb około godziny 19:00.

- Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego - poinformował w rozmowie z Interią asp. Karol Brzozowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak dodał strażak, w wyniku zdarzenia życie straciły dwie osoby podróżujące osobówką.

- W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga została ranna. Oprócz niej, do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek - przekazała z kolei PAP asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wlkp.

Na miejscu trwają działania odpowiednich służb, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. 

Droga jest całkowicie zablokowana. Miejsce wypadku można objechać m.in. biegnącą równolegle do DW119 drogą ekspresową S3 - jej odcinkiem między węzłami Gorzów Północ i Myślibórz.

