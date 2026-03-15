Dwie osoby nie żyją. Tragiczny wypadek pod Gorzowem Wielkopolskim
Dwie osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy - przekazał w rozmowie z Interią asp. Karol Brzozowski z gorzowskiej straży pożarnej.
W skrócie
- Na drodze wojewódzkiej nr 119 w pobliżu wsi Marwice doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego.
- W wyniku wypadku zginęły dwie osoby podróżujące samochodem osobowym, a trzy kolejne zostały ranne.
- Odpowiednie służby prowadzą działania na miejscu i ustalają okoliczności zdarzenia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego, w niedzielę wieczorem. Zgłoszenie na temat wypadku trafiło do służb około godziny 19:00.
- Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego - poinformował w rozmowie z Interią asp. Karol Brzozowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Jak dodał strażak, w wyniku zdarzenia życie straciły dwie osoby podróżujące osobówką.
- W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga została ranna. Oprócz niej, do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek - przekazała z kolei PAP asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wlkp.
Na miejscu trwają działania odpowiednich służb, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
Droga jest całkowicie zablokowana. Miejsce wypadku można objechać m.in. biegnącą równolegle do DW119 drogą ekspresową S3 - jej odcinkiem między węzłami Gorzów Północ i Myślibórz.