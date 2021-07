Drezdenko: Zginął 16-letni motocyklista. Policja szuka świadków wypadku

WIADOMOŚCI LOKALNE

16-letni motocyklista trafił do szpitala po tym, jak zderzył się z busem, którego kierowca był pijany. Chłopaka przewieziono do szpitala, zmarł na stole operacyjnym. Kierowca busa uciekł z miejsca wypadku. Gdy odnalazła go policja, miał promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze szukają świadków zdarzenia.

Zdjęcie Miejsce zdarzenia w Drezdenku (Lubuskie) / Policja