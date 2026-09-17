W skrócie
- Przypadkowi przechodnie odkryli zwłoki 65-letniej kobiety przy uczęszczanej ścieżce w Ośnie Lubuskim i poinformowali służby.
- Policja ustaliła tożsamość zmarłej i rozpoczęła zabezpieczanie śladów oraz przesłuchiwanie świadków pod nadzorem prokuratora.
- Okoliczności śmierci kobiety są obecnie niejasne, a ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.
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Jak informuje "News Lubuski", do makabrycznego odkrycia doszło w środę, 16 września, ok. godz. 7 rano. Przypadkowi przechodnie natknęli się wtedy na ciało starszej kobiety, które znajdowało się przy ul. 3 Maja w Ośnie Lubuskim. Zwłoki znajdowały się w przestrzeni publicznej.
Ośno Lubuskie. Ciało 65-latki przy uczęszczanej ścieżce
Na miejsce niezwłocznie wezwano odpowiednie służby. - Ciało leżało w pobliżu skweru i ścieżki, z której na co dzień korzystają mieszkańcy. Kobieta była częściowo rozebrana - mówił w rozmowie z TVN24 nadkomisarz Piotr Marycki z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.
Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość zmarłej. Wiadomo, że kobieta miała 65 lat. Na miejscu zdarzenia od rana pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.
Obecnie nie wiadomo, jakie były dokładne okoliczności śmierci 65-latki, ani w jaki sposób znalazła się ona w pobliżu ul. 3 Maja. Wszystko to będzie przedmiotem dalszego śledztwa.
- Na razie nie wskazujemy żadnej konkretnej wersji wydarzeń. Postępowanie trwa - podkreślił nadkom. Marycki. Jak podaje "News Lubuski", ciało zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok.