Ciało półnagiej kobiety przy skwerze. Znaleźli je przypadkowi przechodnie

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ciało 65-letniej kobiety zostało znalezione na uczęszczanej ścieżce w Ośnie Lubuskim. Na zwłoki natrafili przypadkowi przechodnie, którzy niezwłocznie powiadomili odpowiednie służby. Policji udało się ustalić tożsamość zmarłej, ale okoliczności jej śmierci są niejasne.

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Policjant w kamizelce kuloodpornej z napisem "Policja", obok policjantka w mundurze
Ośno Lubuskie. Przechodnie znalezli ciało kobiety przy uczęszczanej ścieżce (zdj. ilustracyjne)NewsLubuskiEast News

W skrócie

  • Przypadkowi przechodnie odkryli zwłoki 65-letniej kobiety przy uczęszczanej ścieżce w Ośnie Lubuskim i poinformowali służby.
  • Policja ustaliła tożsamość zmarłej i rozpoczęła zabezpieczanie śladów oraz przesłuchiwanie świadków pod nadzorem prokuratora.
  • Okoliczności śmierci kobiety są obecnie niejasne, a ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.
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Jak informuje "News Lubuski", do makabrycznego odkrycia doszło w środę, 16 września, ok. godz. 7 rano. Przypadkowi przechodnie natknęli się wtedy na ciało starszej kobiety, które znajdowało się przy ul. 3 Maja w Ośnie Lubuskim. Zwłoki znajdowały się w przestrzeni publicznej.

Ośno Lubuskie. Ciało 65-latki przy uczęszczanej ścieżce

Na miejsce niezwłocznie wezwano odpowiednie służby. - Ciało leżało w pobliżu skweru i ścieżki, z której na co dzień korzystają mieszkańcy. Kobieta była częściowo rozebrana - mówił w rozmowie z TVN24 nadkomisarz Piotr Marycki z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość zmarłej. Wiadomo, że kobieta miała 65 lat. Na miejscu zdarzenia od rana pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.

Obecnie nie wiadomo, jakie były dokładne okoliczności śmierci 65-latki, ani w jaki sposób znalazła się ona w pobliżu ul. 3 Maja. Wszystko to będzie przedmiotem dalszego śledztwa.

- Na razie nie wskazujemy żadnej konkretnej wersji wydarzeń. Postępowanie trwa - podkreślił nadkom. Marycki. Jak podaje "News Lubuski", ciało zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok.

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