Zielona Góra: Chciała spędzić walentynki z partnerem. Teraz odpowie za fałszywy alarm bombowy

Kobieta zaczęła tłumaczyć funkcjonariuszom, co było motywacją do tych działań. W ten sposób chciała uratować swojego partnera przed odbyciem kilkuletniej kary pozbawienia wolności. "Jak ustalili policjanci, to właśnie tego dnia w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze miała odbyć się rozprawa o odroczenie wykonania kary, podczas której sędzia miał zdecydować czy mężczyzna spędzi w zakładzie karnym najbliższe 4 lata. Wcześniej od wyroku sądu rejonowego odwoływał się do sądu okręgowego, a gdy ten podtrzymał wyrok I instancji, mężczyzna złożył wniosek o kasację" - czytamy w komunikacie.

Okazało się, że rozprawa została odroczona o trzy miesiące, a mężczyzna mógł nadal być na wolności - jednak w tamtej chwili 31-latka o tym nie wiedziała. Kobieta wpadła na pomysł z rzekomo podłożoną bombą. Kupiła nawet wcześniej telefon komórkowy i kartę, które wyrzuciła tuż po zadzwonieniu do sądu.

31-latka usłyszała zarzut "zawiadomienia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, wiedząc, że takie zagrożenie nie istnieje i tym samym wywołując czynność organu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego". Kara przewidziana w kodeksie karnym za to przestępstwo to od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat więzienia.

Jednak decyzją prokuratora 31-latka została objęta policyjnym dozorem.