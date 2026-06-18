W skrócie Bp Tadeusz Lityński poinformował, że wydarzenia organizowane przez ks. Daniela Galusa i wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa odbywają się bez akceptacji Kościoła.

Biskup ostrzegł wiernych, że sakramenty udzielane przez ks. Galusa są nieważne, a udział w jego liturgiach oznacza nieposłuszeństwo wobec Kościoła.

Działalność ks. Daniela Galusa i jego niepodporządkowanie się decyzjom kościelnym skutkuje postępowaniem sądowym dotyczącym eksmisji z pustelni.

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Kolejni duchowni wyrażają sprzeciw wobec kontrowersyjnej działalności ks. Daniela Galusa. Tym razem założyciela Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa skrytykował ordynariusz zielonogórsko-gorzowski bp Tadeusz Lityński.

Przestrzegł on przed uczestnictwem w wydarzeniach o charakterze religijnym organizowanych przez ks. Galusa i jego środowisko.

Kontrowersyjna działalność ks. Galusa. Biskup o "spotkaniach ewangelizacyjnych"

W komunikacie opublikowanym przez diecezję zielonogórsko-gorzowską, bp Lityński oświadczył, że w związku z niemoralną działalnością ks. Galusa, udzielane przez niego sakramenty są nieważne, a liturgie, które prowadzi, nie mają aprobaty Kościoła.

W związku z zaplanowanym "spotkaniem ewangelizacyjnym" w Strzelcach Krajeńskich, biskup przestrzegł wiernych przed udziałem w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

"Ogłaszane przez nich spotkanie w Strzelcach Krajeńskich odbywa się bez mojej zgody" - oświadczył. Zaznaczył, że nie odbywa się ono w pełnej jedności z Kościołem.

Suspendowany duchowny nie zawiesił swojej posługi, mimo licznych ograniczeń nakładanych na niego począwszy od 2020 roku. Jak przekazał w oświadczeniu bp Lityński, "świadomy udział w liturgii i korzystanie z sakramentów sprawowanych przez tego kapłana wiąże się z ciężką winą moralną". Dodał, że jest on również "wyrazem nieposłuszeństwa wobec prawowitej władzy kościelnej i działaniem godzącym w jedność Kościoła".

Kolejni duchowni ostrzegają przed ks. Galusem. Nie ma aprobaty Stolicy Apostolskiej

W marcu przed działalnością duszpasterską ks. Galusa przestrzegał bp diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda. Podobnie jak bp Lityński, sprzeciwiał się on organizowanym przez niego spotkaniom z wiernymi.

"Z pasterską troską wzywam wszystkich wiernych do zachowania jedności z Kościołem, modlitwy o wierność prawdzie oraz o nawrócenie dla tych, którzy od tej jedności się oddalili" - pisał wówczas hierarcha.

Prowadzi posługę mimo zakazu. Ks. Daniel Galus zaprzeczał istnieniu pandemii

O ks. Danielu Galusie zrobiło się głośno w 2020 roku, gdy publicznie krytykował obostrzenia sanitarne wprowadzane w związku z pandemią COVID-19. Duchowny twierdził, że noszenie maseczek jest niebezpieczne dla zdrowia i zachęcał wiernych do "odkażania się wodą święconą".

W związku z wypowiedziami duchownego w lutym 2022 roku Stolica Apostolska zdecydowała, że musi on zawiesić działalność duszpasterską na pół roku i spędzić ten czas w odosobnieniu. Ks. Galus nie podporządkował się tej decyzji, dlatego w kwietniu 2022 został ukarany suspensą przez metropolitę częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo.

Ks. Galus nie podporządkował się także wielokrotnym wezwaniom częstochowskiej kurii do opuszczenia pustelni w Czatachowej. Krytykował on publicznie abp. Wacława Depo, twierdząc, że "posługuje się nim szatan", a decyzje podejmowane przez metropolitę to "znak jakiegoś obłąkania, opętania, utraty wiary, jakiś rodzaj apostazji".

Duchowny nadal prowadzi działalność duszpasterską w ramach założonej przez siebie wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Kuria skierowała w związku z tym wniosek do sądu o eksmisję księdza Galusa z pustelni. Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się w Sądzie Rejonowym w Myszkowie w styczniu 2026 roku.





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