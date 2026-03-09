W skrócie Balon z trzema osobami spadł w centrum Zielonej Góry, jedna osoba zginęła po wypadnięciu z kosza na dach wieżowca.

Dwie osoby wydostały się z kosza balonu o własnych siłach, balon uszkodził fragment dachu budynku.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, część drogi została zamknięta.

Do wypadku doszło przed godziną 8 rano. Balon Aeroklubu Ziemi Lubuskiej zahaczył o jeden z bloków w okolicach ulicy Chrobrego, przy ul. Dworcowej w Zielonej Górze.

- Balon uderzył w dach wysokiego budynku, następnie spadł dwie ulice dalej - przekazał polsatnews.pl st. kpt. Piotr Kowalski z Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Katastrofa balonu w Zielonej Górze. Nie żyje mistrzyni Polski w lotach balonowych

Dwie osoby wydostały się z kosza o własnych siłach. Trzecia, 28-letnia kobieta, wypadła na dach 33-metrowego wieżowca, w który uderzył balon. Przybyłe na miejsce służby poinformowały o tym, że osoba ta była nieprzytomna. Akcja ratunkowa nie przyniosła skutku. Służby potwierdziły, że poszkodowana osoba zmarła.

Według informacji, do których dotarła reporterka Polsat News, zmarła kobieta była doświadczoną pilotką Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Była ona również mistrzynią Polski w latach balonowych w 2025 roku.

"Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki (...) Jagody Gancarek - poinformował Aeroklub Ziemi Lubuskiej. "Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania" - czytamy we wpisie klubu. Aeroklub składa najbliższym zmarłej najgłębsze kondolencje.

Zielona Góra. Balon spadł w centrum miasta

Straż Pożarna poinformowała, że balon doprowadził do uszkodzenia budynku, w który uderzył. - Z tego, co widać, uszkodził kawałek daszku w budynku. Na dół spadło trochę elementów betonowych i opierzenia dachu - przekazał st. kpt. Kowalski.

Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora. Pojawili się również pracownicy miejskich struktur zarządzania kryzysowego i prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

W związku z prowadzonymi działaniami zamknięta została część drogi. "Prosimy kierowców i pieszych o omijanie tego rejonu" - zaapelowały władze Zielonej Góry.

