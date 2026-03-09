Balon spadł w centrum Zielonej Góry. Jedna osoba nie żyje

W skrócie Balon z trzema osobami spadł w centrum Zielonej Góry, jedna osoba zginęła po wypadnięciu z kosza na dach wieżowca.

Dwie osoby wydostały się z kosza balonu o własnych siłach, balon uszkodził fragment dachu budynku.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, część drogi została zamknięta.

Do wypadku doszło przed godziną 8 rano. Balon Aeroklubu Ziemi Lubuskiej zahaczył o jeden z bloków w okolicach ulicy Chrobrego, przy ul. Dworcowej w Zielonej Górze.

- Balon uderzył w dach wysokiego budynku, następnie spadł dwie ulice dalej - przekazał polsatnews.pl st. kpt. Piotr Kowalski z Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Dwie osoby wydostały się z kosza o własnych siłach. Trzecia, 28-letnia kobieta, wypadła na dach 33-metrowego wieżowca, w który uderzył balon. Przybyłe na miejsce służby poinformowały o tym, że osoba ta była nieprzytomna. Akcja ratunkowa nie przyniosła skutku. Służby potwierdziły, że poszkodowana osoba zmarła.

Straż Pożarna poinformowała, że balon doprowadził do uszkodzenia budynku, w który uderzył. - Z tego, co widać, uszkodził kawałek daszku w budynku. Na dół spadło trochę elementów betonowych i opierzenia dachu - przekazał st. kpt. Kowalski.

Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora. Pojawili się również pracownicy miejskich struktur zarządzania kryzysowego i prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

W związku z prowadzonymi działaniami zamknięta została część drogi. "Prosimy kierowców i pieszych o omijanie tego rejonu" - zaapelowały władze Zielonej Góry.

