"Archiwum X" wraca do sprawy sprzed lat. Możliwy przełom, policja apeluje

Dorota Hilger

Lubuscy policjanci po 12 latach wrócili do sprawy poszukiwanego za poważne przestępstwo mężczyzny z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii udało im się zrekonstruować twarz sprawcy. Funkcjonariusze "Archiwum X" liczą, że jej publikacja doprowadzi do przełomu w śledztwie.

Rekonstrukcja wyglądu sprawcy przestępstwa sprzed 12 lat z Gorzowa Wielkopolskiego poszukiwanego przez "Archiwum X" policji.
Gorzów Wielkopolski. "Archiwum X" wraca do sprawy sprzed lat. Apel policjiPolicja Lubuska / Aliaksandr ValodzinEast News

  • Lubuscy policjanci po 12 latach wrócili do sprawy ataku na 16-letnią dziewczynę w Gorzowie Wielkopolskim.
  • Przeanalizowano nagranie z miejsca zdarzenia i zrekonstruowano twarz poszukiwanego mężczyzny przy użyciu najnowszych technologii bez udziału sztucznej inteligencji.
  • Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje o kontakt do osób mających istotne informacje.
Poszukiwany przez funkcjonariuszy mężczyzna w styczniu 2012 przy ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim brutalnie zaatakował i zgwałcił 16-letnią wówczas dziewczynę.

Sprawca działał z pełną premedytacją i próbował okaleczyć oczy ofiary, aby ta nie mogła go rozpoznać. Pytał ją także o wiek, co, zdaniem policjantów, świadczy o tym, że zdawał sobie sprawę z grożących mu konsekwencji.

Gorzów Wielkopolski. "Archiwum X" wraca do sprawy sprzed lat. Apel policji

Rozpoczęte wtedy śledztwo nie pozwoliło na potwierdzenie tożsamości przestępcy. Funkcjonariusze stwierdzili, że poszukiwany ma około 175 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz, a w dniu zdarzenia miał jednodniowy zarost.

W trakcie zdarzenia sprawca powiedział dziewczynie, że ma 24 lata, a pokrzywdzona mu nie ucieknie, bo jest "najlepszym biegaczem w Wielkopolsce".

    Do sprawy po wielu latach wrócili funkcjonariusze "Archiwum X", którzy ponownie przeanalizowali materiał dowodowy - tym razem z wykorzystaniem najnowszej technologii. Kluczowe okazało się nagranie z miejsca zdarzenia, na którym w złej jakości utrwalono wizerunek mężczyzny.

    "Archiwum X" w akcji. Policjanci szukają sprawcy sprzed 12 lat

    Policjanci, z pomocą ekspertów z firmy zewnętrznej, przeanalizowali film klatka po klatce i przygotowali ujęcie, które wyraźnie przedstawia twarz podejrzanego. Cała operacja została przeprowadzona ręcznie, bez wykorzystania sztucznej inteligencji.

    Funkcjonariusze mają nadzieję, że publikacja wizerunku rzuci nowe światło na tę sprawę i apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać istotne informacje o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - telefon: 47 7911060.

