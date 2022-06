62-latek potrącił malujących pasy. Miał ponad promil alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów

Oprac.: Harald Kittel WIADOMOŚCI LOKALNE

Do groźnego wypadku doszło we wtorek wieczorem w Boleminie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Pijany 62-latek, który miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, uderzył w maszynę drogową, potrącając dwóch pracowników malujących pasy na jezdni. Jeden z nich stracił przytomność, obaj trafili do szpitala. Sprawca został zatrzymany.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL