Zwrot ws. zatrzymanych Białorusinów. W tle zabójstwo 44-latka z Rosji

W skrócie Dwaj obywatele Białorusi, wcześniej zatrzymani w związku z zabójstwem 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej, zostali zwolnieni z aresztu w środę, gdyż nie znaleziono dowodów na ich udział w sprawie.

Premier Donald Tusk przekazał, że ofiara była artystą krytykującym rosyjskie władze, a śmierć może mieć podłoże polityczne, jednak na potwierdzenie tej wersji trzeba poczekać na dowody.

Śledztwo obejmuje zatrzymania nieprocesowe w rejonie zdarzenia, a prokuratura nie ujawnia dodatkowych szczegółów, aby nie utrudniać dalszych czynności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W poniedziałek przed południem na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku 44-latka. Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepetski. Mężczyzna był artystą, który w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym prezydenta Władimira Putina.

Jak powiedział Interii rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak, dwóch wcześniej zatrzymanych obywateli Białorusi zostało zwolnionych w środę.

- W wyniku przeprowadzonych czynności nie potwierdziła się hipoteza, że mieli oni związek z zabójstwem w Białej Podlaskiej w związku z tym, po przesłuchaniu ich w charakterze świadka, prokurator zdecydował o ich zwolnieniu - przekazał prokurator.

Zwrot ws. zatrzymanych Białorusinów. Donald Tusk zabrał głos

Na konferencji premier Donald Tusk pytany o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji oznajmił, że "dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni, ponieważ służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo".

Premier przypomniał też, że zastrzelony mężczyzna był krytykiem Putina i rosyjskiego reżimu. Dodał, że zarówno policja jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego proponowały mu ochronę, jednak odmawiał z nieznanych powodów.

- Wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki - ocenił premier.

Rzecznik prokuratury zapowiedział, że w okolicach miejsca zdarzenia będzie dochodzić do tzw. zatrzymań nieprocesowych. - Oznacza to tyle, że będziemy zatrzymywać i sprawdzać pojazdy, legitymować kierowców czy przechodniów i może dojść do zatrzymań nieprocesowych w celu zbierania informacji i rozpytywania - mówił prok. Marcin Kozak

- Zatrzymanie procesowe od nieprocesowego różni się tym, że w zatrzymaniu procesowym sporządza się protokół - tak jak w przypadku tych obywateli Białorusi - tłumaczył rzecznik.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymano dwie osoby

Już podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że w ramach śledztwa schwytano obywateli Białorusi.

- W tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby, ale do chwili obecnej nie zostały przedstawione zarzuty żadnemu z tych mężczyzn. Ich udział w tej sprawie jest przedmiotem intensywnych weryfikacji - poinformował.

Śledczy nie wykluczają możliwości zatrzymania kolejnych osób. Rzecznik prokuratury dodał, że śledztwo zostało wszczęte w kierunku artykułu 148 paragraf 2, czyli zabójstwa kwalifikowanego z broni palnej.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał w rozmowie z Interią, że śledczy analizują również możliwy rosyjski trop w tej sprawie. Jak podkreślił, brane są pod uwagę wszystkie hipotezy.

- Rosja podejmowała akty dywersji w Polsce, m.in. wysadzając tory kolejowe. Rosyjskie służby zlecały morderstwa. Musimy więc zakładać, że morderstwo krytyka Putina to działanie związane z rosyjskimi służbami - wyjaśnił.

Krytyk Putina zabity w Białej Podlaskiej. Prokuratura opisała przebieg wypadku

Ze słów prokuratora Kozaka wynika, że do 44-latka, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna i oddał trzy strzały.

- Następnie, po upadku ofiary, podszedł do niej i oddał kolejne dwa strzały. Wnioski nasuwają się same, ale ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach - podkreślił.

Wstępne oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych oraz dwie wylotowe. Ślady po postrzałach ujawniono na głowie oraz klatce piersiowej ofiary. Na miejscu zdarzenia śledczy zabezpieczyli ponadto łuski i jeden nabój kalibru 9 mm.

- Na tę chwilę bliższych informacji dotyczących ustaleń tego śledztwa oraz zamierzeń nie będziemy ujawniać. Nie chcemy ułatwiać sprawcy lub sprawcom ukrycia się, zacierania śladów, ani także niweczenia tego postępowania w jakikolwiek inny sposób - zaznaczył prok. Kozak.

Policja podkreśla, że nie ma powodów do paniki i niepokoju. - Mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jedyną rzeczą, która teraz interesuje sprawcę, jest ucieczka z miejsca zdarzenia, a następnie próba opuszczenia terenu naszego kraju - przekazał podinsp. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.





Spięcie w studiu "Gościa Wydarzeń". Czarnek: Pani miała co innego napisane na kartce Polsat News Polsat News