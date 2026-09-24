Zwrot ws. podłożenia bloków na torach. Służby ustaliły winnego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Jedlanka na Lubelszczyźnie. Dwa składy poruszały się w przeciwnych kierunkach i niemal jednocześnie najechały na betonowe bloki.

Uszkodzone zostały przednie zgarniacze obu lokomotyw, jednak żaden ze składów nie wykoleił się, a maszyniści nie odnieśli obrażeń.

W czwartek doszło do przełomu. Służby wskazały podejrzanego, a ten przyznał się do winy. Chodzi o 12-latka z powiatu łukowskiego. Ten miał zepchnąć z nasypu na tory betonowe elementy dawnego peronu.

"Spadające z góry elementy upadły na tory. Dodatkowo 12-latek ułożył na torach kilka kamieni" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Sprawą zajmie się teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich w Łukowie. Skład sędziowski ustali, czy mamy do czynienia ze zdemoralizowanym nastolatkiem. Kara może polegać na zastosowaniu środków wychowawczych.

Lubelskie. Chuligański wybryk postawił służby na równe nogi

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak już w środę w rozmowie z Interią informował, że elementy betonowe znalezione na torach pochodziły z rozbiórki pobliskiej stacji kolejowej.

- Wezwano służby, w szczególności funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP oraz pirotechników. Podjęli oni odpowiednie czynności i na ich podstawie wykluczono, abyśmy mieli do czynienia z aktem dywersji. Nie znaleziono śladów, które wskazywałyby na takie działanie - poinformował prokurator.

- Zdarzało się, że młodzi ludzie umieszczali różne elementy na torach, a następnie to nagrywali. W związku z tym na tę chwilę traktujemy tę sytuację jako wybryk chuligański - przekazał.



