Lubelskie: Niezwykłe odkrycie w polu. To krzemienna siekiera i grot

"Dwa tygodnie temu przypadkowo znalazł na swoim polu podczas oceny świeżo wykonanej orki, fragment dużej siekiery krzemiennej i krzemienny grot do oszczepu zachowany w całości" - czytamy w poście.

Oględziny zabytku, który ukazano na trzech zdjęciach wskazują, że fragment czworościennej siekiery został wykonany z krzemienia świeciechowskiego. Charakteryzuje go szaro-brązowa barwa oraz białe kropli i plamy o różnej wielkości . "Wszystkie powierzchnie siekiery posiadają jedynie niewielkie ślady gładzenia" - dodano.

Co więcej, długość siekiery, jaka zachowała się w całej okazałości, wynosi około 11 cm. Największa grubość, jaką zmierzono przy obuchu to 4 cm, a największa szerokość w miejscu złamania to z kolei 6 cm. "Obuch siekiery jest uformowany w czworokąt o wymiarach 3,4 cm na 3 cm, a jej profil jest klinowaty, natomiast przekrój poprzeczny mierzony w miejscu przełamania siekiery posiada kształt prostokąta o wymiarach 6 cm (szerokość) i 3 cm (grubość)" - informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.