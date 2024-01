Lublin. Ciało zmarłego dwa miesiące leżało w kostnicy

Problemy ze stwierdzaniem zgonu

Zgodnie z prawem zgon stwierdza lekarz, który leczył chorego w ostatniej dobie lub kierownik zespołu ratownictwa medycznego, jeśli do zgonu doszło w trakcie akcji medycznej. Problemy pojawiają się, gdy trudno ustalić, kto był taką osobą. Co więcej, często dochodzi do sytuacji, w których to lekarze rodzinni stwierdzają zgony "grzecznościowo", ponieważ NFZ nie opłaca świadczeń na rzecz osób zmarłych.