Zielonka: 60-latek szedł kilometr bez ręki. Na pomoc ruszyli mieszkańcy

Oprac.: Krystyna Opozda WIADOMOŚCI LOKALNE

Komenda Powiatowa Policji w Rykach opisuje szczegóły makabrycznego wypadku, do którego doszło we wsi Zielonka. 60-letni mężczyzna stracił rękę podczas prac polowych. Później szedł kilometr bez kończyny, by poprosić o ratunek.

Zdjęcie Mężczyzna zostawił maszyny na polu i poszedł szukać pomocy / KPP Ryki / Policja