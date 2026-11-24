W skrócie Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo ws. zamiany ciał noworodków w jednym z lokalnych zakładów pogrzebowych.

Pracownik zakładu pomylił zwłoki, w wyniku czego ciało martwo urodzonego chłopca zostało skremowane i pochowane przez inną rodzinę.

Ciało dziewczynki, która miała zostać poddana kremacji, nadal znajduje się w chłodni zakładu pogrzebowego.

Do tej pory żaden z pracowników zakładu pogrzebowego nie usłyszał zarzutów.

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O szczegółach poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak.

Do chłodni jednego z zakładów pogrzebowych trafiły w listopadzie zwłoki dwojga noworodków. Dziewczynka zmarła w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie i miała zostać poddana kremacji.

Chłopiec, który urodził się martwy, zgodnie z wolą rodziców miał zostać przewieziony na sekcję zwłok do Zakładu Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Lublin. Skandaliczna pomyłka w zakładzie pogrzebowym

"W wyniku błędu podczas wykonywania czynności przez pracownika zakładu pogrzebowego doszło do zamiany ciał dzieci. Zwłoki chłopca zostały poddane kremacji, a następnie wydane drugiej rodzinie, która dokonała ich pochówku" - opisał prokurator.

Ciało dziewczynki nadal znajduje się w chłodni zakładu pogrzebowego. Przedstawiciele zakładu poinformowali obie rodziny o pomyłce. Zawiadomienie w tej sprawie do organów ścigania złożył ojciec jednego z dzieci.

Lublin. Zamiana ciał w zakładzie pogrzebowym, ruch prokuratury

Śledczy zabezpieczyli dokumentację oraz nagrania z monitoringu zakładu pogrzebowego i przesłuchali rodziców obu dzieci jako świadków oraz pracownika zakładu.

Prokuratura planuje zdobyć też pełną dokumentację medyczną i pogrzebową, przeprowadzić oględziny zapisów monitoringu oraz przesłuchać kolejnych pracowników podmiotów zaangażowanych w przewóz i przechowywanie zwłok.

"Prokurator wydał postanowienie o wyjęciu z grobu urny z prochami pochowanego dziecka. Czynność ta zostanie przeprowadzona z osobistym udziałem prokuratora" podkreślił rzecznik.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie, nikt nie usłyszał do tej pory zarzutów.

Suwałki. Pani Joanna usłyszała, że martwy płód ma trzymać w lodówce

Kilka dni temu Polsat News nagłośnił historię pacjentki z Suwałk, której pielęgniarka poleciła trzymać martwy płód w pojemniku w lodówce.

- Wyszłam ze szpitala, szłam korytarzami z córką i córka zakryła ten pojemnik bluzą. Ludzi tłum, szłyśmy z pierwszego piętra. To było najgorsze, iść między tymi ludźmi ze swoją historią, ze swoją tragedią - relacjonowała Joanna Tylman, otwiera się w nowym oknie.

Ciało dziecka przeleżało w lodówce cały weekend, bo pani Joanna nie otrzymała dokumentów niezbędnych do zorganizowania pochówku.

W poniedziałek, podczas kolejnej wizyty w szpitalu, dowiedziała się, że ciało noworodka wprost z placówki mógł odebrać zakład pogrzebowy. - Szczęka mi opadła - opisywała zdruzgotana matka.



