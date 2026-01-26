W skrócie W Krasnymstawie na ulicy Lwowskiej doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów osobowych, który zablokował drogę krajową nr 17.

Kilku pasażerów, w tym czterodniowe niemowlę i dziecko w wieku siedmiu lat, trafiło do szpitali w Lublinie i Zamościu.

Policja ustala przyczyny wypadku, a na miejscu pracują służby ratunkowe i zorganizowano objazdy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Krasnymstawie na ulicy Lwowskiej w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 846. Droga krajowa nr 17 w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, a policja organizuje objazdy.

Jak przekazała Interii podkomisarz Anna Chuszcza z policji w Krasnymstawie, "utrudnienia potrwają jeszcze dłuższy czas".

Samochody osobowe kierowane są w tym czasie na ulicę Stokową. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe.

Krasnystaw. Zderzenie czterech samochodów. Wśród pasażerów dzieci

Wstępne ustalenia policji wskazują, że w kierunku Zamościa jechał samochód marki Mercedes, którym kierował 44-letni mężczyzna. Był trzeźwy i nie odniósł obrażeń.

Za nim jechał samochód marki Kia, kierowany przez 32-latka, którym podróżowali także pasażerowie: 38-letnia kobieta oraz ich czterodniowa córka.

Oficer prasowa KPP w Krasnymstawie przekazała Interii, że kierowca Kii nie zachował bezpiecznego odstępu od Mercedesa i najechał na jego tył.

Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem marki Opel kierowanym przez 38-latka, a po chwili uderzył w kolejny pojazd również marki Opel, w którym podróżowali 36-letni kierowca, 34-letnia kobieta oraz siedmioletni chłopiec.

Wypadek z Lubelskiem. Poszkodowani trafili do szpitali

Z miejsca zdarzenia do Szpitala w Lublinie przetransportowana została 38-latka z 4-dniową córką. Natomiast do szpitala w Zamościu trafili kierowca drugiego Opla, 34-latka oraz siedmioletni chłopiec. Policja oczekuje na ustalenie stopnia obrażeń poszkodowanych.

Funkcjonariusze przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności i stosowaniu się do poleceń kierujących ruchem. Służby kontynuują czynności wyjaśniające przyczyny wypadku.

