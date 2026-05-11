Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Konopnica (woj. lubelskie), około godziny 14:15 na drodze gminnej Lublin - Bełżyce.

- Kierowca busa z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z autem osobowym marki Audi - potwierdził Interii i oficer prasowy KMP w Lublinie Kamil Gołębiowski.

Na miejscu pracują straż pożarna, policja oraz medycy.

Lubelskie. Zderzenie samochodu z busem. Ponad 20 osób w szpitalu

Jak przekazała Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie w rozmowie z Interią, "łącznie udział w wypadku brało udział 25 osób". - Do szpitala trafiło 21 osób, w tym pięć osób nieletnich - przekazała policjantka.

W związku z utrudnieniami Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat w mediach społecznościowych, informujący o zastępczej komunikacji.

Z powodu wypadku nieprzejezdna jest droga gminna nr 112592L w Konopnicy. Autobusy linii nr 43 i 85 kursują objazdem z pominięciem przystanków:

Konopnica - kościół 03,

Konopnica - szkoła 01 i 02,

Kozubszczyzna - przejazd NŻ 01 i 02.

Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

