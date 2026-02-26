W skrócie W Zamościu powraca temat tablicy upamiętniającej Różę Luksemburg, która została zdjęta w 2018 roku na mocy ustawy dekomunizacyjnej.

Część polityków, w tym poseł PiS Tomasz Zieliński oraz przedstawiciele IPN, stanowczo sprzeciwia się ponownemu zawieszeniu tablicy, uznając tę decyzję za niezgodną z prawem i niepożądaną.

Wśród mieszkańców Zamościa opinie są podzielone, a miasto kontynuuje procedury związane z uzyskaniem zgody na umieszczenie tablicy, planując jej odsłonięcie 5 marca.

Kościuszki 7a, samo serce Zamościa. To tu, za rusztowaniem, kryje się kamienica, w której w 5 marca 1871 roku urodziła się Róża Luksemburg. Międzynarodowa działaczka ruchu robotniczego na Zamojszczyźnie mieszkała tylko trzy lata, jednak to wystarczyło, by miasto postanowiło identyfikować się z jej postacią

Róża Luksemburg w centrum sporu. "Absurd i hańba w jednym"

- Mamy wielu turystów z zagranicy. Chcą sobie robić zdjęcia. Wiele osób pytało nas zawsze gdzie jest to miejsce, jak do niego dojść. Chcieliśmy wyjść im naprzeciw - mówi Jacek Bełz, rzecznik Urzędu Miasta.

Na 5 marca, czyli rocznicę urodzin Luksemburg, zaplanowano uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Podobnej do tej, jaka wisiała na kamienicy do 2018 roku. Zdjęto ją na mocy tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej. - To było zgodne z prawem, a zawieszanie tego ponownie to jest absurd i hańba w jednym - grzmi poseł PiS Tomasz Zieliński.

Na zarzuty odpowiada natomiast miasto. - Nie zrobimy nic wbrew prawu. Tablica ma mieć charakter wyłącznie informacyjny, zresztą ciągle czekamy na zgodę konserwatora zabytków - dodaje Bełz.

Z kolei Zieliński nadmienia: - A jeśli urodziłby się tu faszystowski zbrodniarz, też mu damy tablicę? To jest wbrew prawu. Zawiadomiłem już policję.

IPN przeciw tablicy o Róży Luksemburg. "Człowiek, którego nie wolno upamiętniać"

O sprawę pytamy także dyrektora lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który zaangażował się w sprawę.

- Róża Luksemburg to przedstawicielka myśli, która godziła w polskość. Która utrudniała uzyskanie niepodległości. To człowiek, którego nie wolno upamiętniać - mówi w rozmowie z Interią Robert Derewenda. Oczekuje on wyjaśnień od prezydenta miasta Rafała Zwolaka.

- Wysłałem pisma zarówno do niego, jak i zamojskiego konserwatora zabytków. Na razie ustaliliśmy, że wniosek jest nierozpatrzony - informują nas politycy. W sieci opublikowano także oświadczenie oświadczenie IPN.

Mieszkańcy Zamościa podzieleni w sprawie Róży Luksemburg

Wśród mieszkańców Zamościa zdania są podzielone. - Według mnie, jeśli ktoś taki się urodził, niczemu nie przeszkadza, żeby była taka tablica - mówi Interii pan Krzysztof.

- Ja jestem z rodziny ofiar represji, dlatego uważam, że osoby o takim profilu ideologicznym nie powinny być upamiętniane. Nie rozumiem decyzji miasta. Zresztą widzą, że jest krzyk - uważa z kolei pani Iwona, pracująca w pobliskiej restauracji. - Zresztą powiem szczerze, nie zauważyłam, żeby ktoś tu pytał o Różę Luksemburg - uzupełnia.

5 marca zaplanowana jest konferencja "Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej". To właśnie w czasie tego wydarzenia planowano odsłonić tablicę na kamienicy. - Jeśli nie dostaniemy zgody konserwatora zabytków, tablicę umieścimy na tymczasowym stojaku - informuje Jacek Bełz.

Decyzji dotyczącej pojawienia się tablicy na ten moment miasto natomiast zmieniać nie zamierza.

Łukasz Dubaniewicz

