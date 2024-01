W Janowie Lubelskim (woj. lubelskie) miało w czwartek miejsce niebezpieczne zdarzenie. Przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza doszło do pożaru samochodu o napędzie elektrycznym marki Tazzari Zero.

Janów Lubelski: Pożar auta elektrycznego. Na miejscu straż

"Działania straży polegały na podawaniu prądów wody w celu schładzania baterii samochodu" - przekazano we wpisie na Facebooku. Dodano również, że ze względu na spalenie się opon pojazdu niemożliwe było użycie do gaszenia lancy do gaszenia pojazdów elektrycznych.