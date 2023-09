- Zauważyłam, że w trumnie leży nie moja mama, tylko pani Wanda - mówi pani Beata, córka zmarłej 14 sierpnia w wypadku w Chodlu (woj. lubelskie). Kiedy następnego dnia udała się do prokuratury, aby zobaczyć zdjęcia z sekcji zwłok, miała już pewność, że doszło do zamiany ciał. - Nikt z rodziny nie dokonywał identyfikacji zwłok - dodaje kobieta. Sprawa trafiła do prokuratury, a rodzina zastanawia się, kto dokonał identyfikacji.