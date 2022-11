Zadzwonił pod numer 112. Zgłosił, że "zabija babkę"

Oprac.: Aleksandra Cieślik

"Zabijam babkę" - to hasło usłyszał operator numeru alarmowego 112 od 43-latka z Mełgwi (woj. lubelskie). Mężczyzna dzwonił kilkanaście razy, by... dowiedzieć się, dlaczego odwiedzili go policjanci. W odwecie za to, że nie uzyskał informacji, postanowił "nastraszyć" służby sugestią dokonywanego właśnie zabójstwa. Alarm okazał się fałszywy, a "morderca" odpowie przed sądem.

Zdjęcie Mężczyzna zgłosił operatorowi numeru 112, że "zabija babkę" / 123RF/PICSEL