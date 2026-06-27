Zabarykadował się w mieszkaniu, akcja w Lublinie. Wkroczyli kontrterroryści

Maria Literacka

Maria Literacka

Akcja służb, w tym kontrterrorystów, w Lublinie. W jednym z mieszkań zabarykadował się 58-letni mężczyzna. Policja dysponowała informacją, że może on posiadać broń. Niepokojących doniesień było więcej. Ostatecznie "mężczyznę udało się obezwładnić i zatrzymać". Po interwencji funkcjonariusze ujawnili, jak przebiegała interwencja.

Radiowozy policji i karetka pogotowia przed budynkiem, funkcjonariusze i ratownicy medyczni.
Interwencja policji w LublinieKMP Lublinmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policjanci zatrzymali 58-letniego mężczyznę, który zabarykadował się w swoim mieszkaniu w Lublinie.
  • Do akcji zaangażowano negocjatorów oraz kontrterrorystów po otrzymaniu informacji, że życie 58-latka może być zagrożone.
  • Interwencja zakończyła się obezwładnieniem mężczyzny i zabezpieczeniem przedmiotu przypominającego rewolwer, nie doszło do tragedii.
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"Policjanci zatrzymali 58-letniego mężczyznę, który zabarykadował się w mieszkaniu przy ul. Koryznowej w Lublinie" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Dzięki współpracy kilku jednostek udało się uniknąć tragedii, wymagało to jednak skorzystania z wsparcia specjalistów.

Lublin. 58-latek zabarykadował się w mieszkaniu

Policjanci przystąpili do interwencji po tym, jak otrzymali zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu życia 58-latka. O niepokojących zamiarach mężczyzna poinformował znajomą, a przekazane policji szczegóły wskazywały, że może również posiadać broń.

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Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, w mieszkaniu zastali mężczyznę "z przedmiotem przypominającym broń palną". 58-latek zagroził policjantom, że zrobi sobie krzywdę, jeśli nie wyjdą na zewnątrz. Wtedy do akcji zaangażowano negocjatorów wspieranych przez kontrterrorystów.

Akcja policji w Lublinie. Wkroczyli negocjatorzy i kontrterroryści

"Dzięki profesjonalnym, spokojnym i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy sytuacja została opanowana" - przekazała KMP Lublin.

Mężczyznę udało się obezwładnić i zatrzymać, a w mieszkaniu zabezpieczono "przedmiot przypominający rewolwer".

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W interwencji wzięli udział funkcjonariusze kilku lubelskich jednostek - policjanci z II i VI Komisariatu Policji, Oddziału Prewencji Policji oraz Komendy Miejskiej Policji.

"Najważniejsze, że nie doszło do tragedii. To kolejny przykład, jak szybka reakcja, współpraca służb i profesjonalne działania policjantów pozwalają skutecznie zapobiegać zagrożeniu" - podkreślono w komunikacje KMP Lublin.


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